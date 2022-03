Anche a Pescara gli agenti di polizia saranno dotati delle pistole elettriche taser

La segreteria provinciale del sindacato di polizia Sap, ha fatto sapere che a breve anche gli agenti della questura di Pescara saranno dotati della pistola elettrica taser. Da un paio di settimane, aggiunge il sindacato, è iniziata la fase di formazione con corsi mirati per l'utilizzo di uno strumento operativo importante, per il quale lo stesso Sap si è battuto per anni al fine di inserirlo fra le dotazioni degli agenti operativi in strada.

"Questo strumento non letale permetterà di ridurre le aggressioni consentendo nel contempo ai colleghi di svolgere al meglio il proprio servizio, in sicurezza e con maggiori tutele. Uno strumento di non violenza che provoca desistenza; difatti, dagli ultimi interventi espletati nelle città in cui la Polizia è già dotata di taser i risultati hanno evidenziato come gli interventi di polizia siano diventati più sicuri."

Ora, auspica il Sap, l'amministrazione locale dovrà arrivare nel più breve tempo possibile alla conclusione del percorso formativo in modo da poter concedere l'abilitazione agli agenti e rendere il taser operativo sul campo.