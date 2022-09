I bagni dell'Adriatico "fanno acqua" da tutte le parti, l'assessore Martelli: "Già intervenuti, via al monitoraggio continuo" [VIDEO]

Rubinetti e scarichi difettosi si sono tradotti, nei bagno della tribuna adriatica, in quelli della curva nord e in quelli della curva sud, in una dispersione idrica impressionante.

Il fatto è avvenuto ieri, proprio mentre il Pescara vinceva la sua prima partita di campionato. Immediato, rassicura l'assessore allo sport Patrizia Martelli, l'intervento dell'amministrazione che è stata subito avvisata dal responsabile dello stadio Adriatico. “Probabilmente si è trattato di un guasto – spiega la Martelli -. Alle 7 di questa mattina è stato chiamato l'idraulico e il problema sarà risolto nelle prossime ore”. Un episodio che però si sarebbe verificato altre volte e che, rassicura l'assessore, si farà di tutto perché non si ripeta.

“E' una cosa che può capitare, ma che non deve capitare. Siamo intervenuti non appena saputo dell'accaduto. In futuro – aggiunge – prima di ogni partita, ma anche durante, ci sarà una verifica dall'ufficio predisposto per verificare che vada tutto per il meglio. Assicureremo insomma – conclude – un monitoraggio continuo”. Un impegno concreto dunque per evitare che altri sprechi si verifichino vista l'importanza, oggi più che mai , di preservare le risorse, a cominciare da quelle idriche.