Poste, pensioni di marzo in pagamento dal 23 febbraio: l'elenco in ordine alfabetico

Negli uffici delle Poste le pensioni di marzo 2021 saranno in pagamento dal prossimo martedì 23 febbraio. Qui di seguito i cognomi che in ordine alfabetico potranno prelevare il denaro, ecco l'elenco giorno per giorno:

dalla A alla B martedì 23 febbraio

dalla C alla D mercoledì 24 febbraio

dalla E alla K giovedì 25 febbraio

dalla L alla O venerdì 26 febbraio

dalla P alla R sabato mattina 27 gennaio

dalla S alla Z lunedì 1° marzo

I cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali negli uffici postali possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro al loro domicilio, delegando al ritiro i carabinieri. Per conoscere gli uffici abilitati alla prenotazione del ticket da remoto e per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito Internet www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.