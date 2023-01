Lucidata e rimessa a nuovo la pavimentazione palladiana dei portici di piazza Salotto [FOTO]

È stata lucidata e rimessa a nuovo la pavimentazione palladiana dei portici di piazza Salotto. Ne dà notizia sui suoi canali social il sindaco di Pescara, Carlo Masci, spiegando che si è intervenuti nell'area "dopo anni e anni di abbandono". Poi il primo cittadino aggiunge: "Con questo lavoro abbiamo restituito, alla nostra piazza centrale, la dignità che meritava. Per troppo tempo è stata caratterizzata da profondi crateri che ne rendevano pericoloso persino il passeggio". In effetti quel tratto era diventato a rischio per i pedoni proprio a causa del suo evidente dissesto.

Interpellato da IlPescara.it, Masci poi spiega: "Abbiamo risanato tutto il porticato lato nord, ripristinando la palladiana in marmo e provvedendo più volte a effettuare la lucidatura, in modo da farla tornare nuova. Il portico è un'area privata di uso pubblico, la cui manutenzione non era mai stata curata: c'erano buchi enormi su tutto il percorso da oltre 15 anni, e tutto questo in un punto che si trova al centro della città. A seguire sistemeremo, per quanto possibile, i portici lato sud: anche lì ci sono buche e rappezzi improvvisati, che erano trascurati da anni. Noi stiamo facendo interventi che dovevano essere effettuati da decenni e che nessuno ha mai fatto".