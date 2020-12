Pastore tedesco di 12 anni cerca casa, aiutiamolo a trovare una famiglia [FOTO]

Un pastore tedesco di 12 anni cerca casa, e noi adesso lanciamo un appello per aiutarlo a trovare una famiglia. Il cane si trova in Abruzzo, ma può spostarsi ovunque riesca a trovare un po' di affetto. Per informazioni è possibile chiamare il numero di telefonino cellulare 329/2046332. Si cerca, in attesa di adozione, uno stallo in zona.

Questo pastore tedesco è stato tradito dal suo padrone, che lo ha abbandonato: non riesce più, dunque, a sentire l'odore della speranza, eppure sa ancora amare. E quindi aspetta soltanto qualcuno che sappia volergli bene per il poco tempo che gli è rimasto da vivere.