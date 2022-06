Un'estate di rinascita per il Parco Le Naiadi: dj set e artisti internazionali animeranno la notte

Il Parco Le Naiadi torna a vivere e lo fa con un'estate all'insegna di eventi con ospiti internazionali. Ad organizzarli il gruppo BlueParrot Town che fa capo al Multicinema che ha tutta l'intenzione di riportare quello spazio storico, che portò sul suo palco artisti come Vasco Rossi, oltre ai grandi nomi del Pescara Jazz e i campioni della pallanuoto della grande squadra di Manuel Estiarte, a diventare un luogo di grande frequentazione. Dj set e artisti internazionali per questa ripartenza dopo il primo evento di ieri.

“Noi come amministrazione – dichiara l'assessore comunale al turismo e i grandi eventi Alfredo Cremonese - siamo vicini agli imprenditori della nostra città che contribuiscono alla realizzazione di eventi come quelli organizzati da BlueParrot Town al quale va il mio plauso e l’augurio di una grande stagione”. “Ci siamo ritrovati – aggiunge Domenico Narcisi, presidente di Petruziana Sport attuale gestore de Le Naiadi -- al nostro arrivo una situazione difficile che pian piano con fatica e determinazione abbiamo ricostruito. Tanti sono stai gli investimenti fatti e molti altri sono in programma, ci auguriamo di ripartire alla grande a settembre, sono già pronti 5mila abbonamenti, contiamo di fare grandi numeri”. Il Parco dei divertimenti che ha visto la serata di apertura proprio ieri, è di circa 6 mila metri quadrati e ha come tema il fantasy, alcune pupazzi dell’animazione sono realizzati dagli artigiani dei carri di Viareggio. Uno spazio importante sarà dedicato anche alla scuola teatrale Estrodestro fondata da Fabrizio Aloisi, che vedrà tutti i giovedì, a partire dal 14 luglio fino alla fine di settembre, della performance teatrali dove l’improvvisazione e l’interazione con il pubblico saranno i veri protagonisti. “Noi siamo un gruppo di amici e soci tutti pescaresi – afferma l'imprenditore e cofondatore di BlueParrot Siro Di Meco- amiamo la nostra città e siamo molto orgogliosi di gestire questo spazio che ha fatto la storia. Ieri siamo partiti alla grande con la prima serata, tutto è stato gestito nella massima sicurezza. I nomi che porterà BlueParrot sono di fama internazionale e saranno performance d’appeal per tutto il centro Italia. Ci tengo a ringraziare la mia squadra fatta di ragazzi competenti e professionali che credono in questo progetto che amo definire visionario, la Regione Abruzzo e il Comune che ci hanno sostenuto da subito”.

Questi gli appuntamenti: il 3 luglio c'è il Cirque brutal show; il 19 luglio Ellen Alien; il 24 luglio Smmothies, il 31 luglio spazi ai Mamacita; il 7 agosto il palco è di Wade, il 14 agosto tocca a Tania Vulcano. Per ferragosto il primo dei party organizzato ovvero il Minion's party. Il 20 agosto tocca a Lee Foss e Mark Maya, il 21 sarà la volta del Forest Party, il 28 di Sven Vath e il 4 settembre si chiude con l'ultimo party.