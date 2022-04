Parcheggi a pagamento anche su alcuni tratti del lungomare d'estate, confermato l'annuncio del 2021

Dopo i nuovi parcheggi a pagamenti decisi dall'amministrazione comunale di Pescara in diverse zone della città, anche in alcuni tratti del lungomare nord lasciare l'automobile in sosta sarà a pagamento dalla prossima estate.

Dunque viene confermato l'annuncio che quasi un anno fa fece l'assessore Luigi Albore Mascia.

«Dal prossimo anno i parcheggi lato mare saranno a pagamento per una questione di mobilità sostenibile, allo scopo di allontanare le auto dalla riviera», disse Mascia nel giugno 2021, «bisogna avere una cultura diversa rispetto al passato al fine di liberare il centro cittadino dal flusso veicolare. L'Europa va verso questa direzione nei prossimi 10 anni. Scelta rivoluzionaria e coraggiosa che speriamo possa essere condivisa. Bisogna raggiungere con mezzi alternativi alle auto l'ingresso in città».

E Mascia fornì anche alcuni dettagli: verranno comunque lasciati degli stalli di sosta liberi per i residenti su entrambe le riviere. Questa la specifica delle aree di sosta disponibili: a nord: 365 parcheggi lato mare a pagamento, mentre dei 277 posti sul lato monte, soltanto 138 saranno a pagamento e rinvenienti dal confine di Montesilvano a via Solferino, riservando parcheggi liberi, ossia non a pagamento, all’uso dei residenti nella quota che segue: 51 nel tratto via Solferino-via Cavour, 60 nel tratto via Cavour-via Muzii e 28 nel tratto via Muzii-Piazza I Maggio; a sud: 178 parcheggi lato mare a pagamento, mentre invece dei 68 parcheggi lato monte soltanto 38 saranno a a pagamento e rinvenienti tra lo stabilimento balneare Lido Azzurro e Ippo Beach Club, riservando parcheggi liberi, ossia non a pagamento, all’uso dei residenti come segue: 30 nel tratto via Vespucci-via Pepe.

Ma all'atto di indirizzo varato lo scorso anno adesso dovrà seguire un'ordinanza specifica per avere le tariffe e le zone destinate al parcheggio a pagamento. Dopo questa Pescara Multiservice si occuperà dei lavori per la segnaletica orizzontale e verticale e dell'installazione dei parcometri.