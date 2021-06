Si chiamava Paolo Piscione ed era un medico della Asl l'uomo morto per un malore a Montesilvano

Il sindaco di Spoltore Di Lorito lo ricorda per averlo conosciuto in quanto prestava servizio nell'hub vaccinale. Era direttore della funzione territoriale centro erogazione servizi della Asl di Pescara

Si chiamava Paolo Piscione ed ora un medico il 66enne deceduto questa mattina a Montesilvano a causa di un improvviso malore che lo ha colto in acqua. A ricordarlo il sindaco di Spoltore Di Lorito, in quanto prestava servizio nell'hub vaccinale di Spoltore.

Piscione era anche direttore della funzione territoriale centro erogazione servizi della Asl di Pescara:

"Ho personalmente collaborato con lui negli ultimi mesi per portare avanti il piano vaccinazioni. Un servizio reso ottimamente, sempre molto disponibile Ci ho parlato l'ultima volta ieri pomeriggio, sui vaccini per la prossima settimana. Ha anche diretto per molti anni il distretto sanitario di Spoltore, ha dato tanto alla nostra comunità"

Di Lorito ha proseguito:

"Era nato a Montesilvano nel 1955. Una vita dedicata a prendersi cura degli altri, sempre al servizio della sua regione. La mattina prima di andare a lavorare era solito passeggiare, uscendo di casa anche alle 5 e mezza per andare al mare a prendere le cozze. I colleghi lo ricordano per il suo impegno, le sue continue telefonate, soprattutto in questa fase dell'emergenza sanitaria. Recentemente aveva perso la sorella, rimasta contagiata dal Covid, e il lutto lo aveva profondamente segnato.

In questi giorni stava anche organizzando una cena per tutte le persone impegnate nel Centro Vaccinazioni di Spoltore, di cui era responsabile. Solo uno dei suoi tanti impegni legati al suo ruolo nella Asl e come coordinamento dei CERS di Montesilvano, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Pianella. Lascia la moglie e due figli trentenni."

Il sindaco ha espresso vicinanza e cordoglio a nome della città e a titolo personale, per una persona che lascia un grande vuoto.