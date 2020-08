Palo della luce "sommerso" da un albero: "È pericoloso, qualcuno intervenga"

Palo della luce "sommerso" da un albero, è allarme a Porta Nuova. Un nostro lettore, infatti, ci ha scritto per evidenziare una situazione a rischio che vige in via Italica, all'altezza dei numeri civici 78 e 80. L'uomo avrebbe già inviato una segnalazione al Comune di Pescara "senza però ottenere alcuna risposta".

Ecco cosa spiega il lettore: "Lungo la strada c'è un palo della luce, e un albero gli è cresciuto intorno. Secondo me è pericolosissimo. Vivo in questa via da 5-6 anni e non ho mai visto fare la potatura, tanto che, appena fa un temporale o tira un po' di vento, cadono giù dei rami sulle auto parcheggiate. Spero che qualcuno intervenga il prima possibile".