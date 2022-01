Aperture straordinarie notturne e giornate dedicate ai bambini per le vaccinazioni anti Covid

La Asl di Pescara, con la collaborazione del personale sanitario e amministrativo, dei volontari della protezione civile, delle forze dell'ordine e delle amministrazioni comunali ha organizzato una serie di aperture straordinarie, fra cui una open night, un open day pediatrico e vari open day negli hub del territorio provinciale. L'apertura di tutti i centri vaccinali durante le ore serali si terrà giovedì 20 gennaio dalle 20 alle 24 e sarà dedicata esclusivamente agli over 50 non ancora vaccinati che potranno recarsi per ricevere la prima dose, ad accesso libero senza prenotazione in tutti gli hub vaccinali della Asl ovvero ex stazione di Porta Nuova a Pescara, Città Sant'Angelo Village via Moscarola, Penne contrada Campetto impianti sportivi, val Pescara Scafa area ex cementificio.

Per accelerare le operazioni burocratiche si ricorda di munirsi di tessera sanitaria accedendo con il modulo di anamnesi e consenso già compilato scaricabile dal link https://www.asl.pe.it/allegati/percorsi/cittadini/Vaccinazione%20anti%20Covid/MODULO%20UNICO.pdf

Sabato 22 gennaio il centro vaccinale dell’ex Stazione di Porta Nuova sarà interamente dedicato alla vaccinazione anticovid pediatrica (età 5-11 anni), per la somministrazione delle prime dosi, dalle ore 8.30 alle 19.30.

Per partecipare alla giornata vaccinale occorre la prenotazione, che sarà possibile sul portale di Poste Italiane (link: https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/) dalle ore 9.00 di mercoledì 19 gennaio. Il minore, con tessera sanitaria, dovrà essere accompagnato da un genitore ed i moduli da compilare sono disponibili sui link https://www.asl.pe.it/allegati/percorsi/cittadini/covid19/Consenso_informato_minore_COVID%20-%20Nazionale.pdf

Nei prossimi giorni saranno fissati open day comunali a Montesilvano, Nocciano, Picciano, Pianella, Bolognano, Villa Celiera e Cugnoli.

Per tutte informazioni aggiornate sui centri vaccinali anticovid della Asl Pescara: https://www.asl.pe.it/Sezione.jsp?titolo=vaccinazione-anti-covid-19&idSezione=1420