Donato al reparto di oncoematologia pediatrica il ricavato della serata "Pescaramarcord" per acquistare un sistema wifi

È stato consegnato nella giornata di ieri 30 agosto, il ricavato della serata “PescarAmarcord” al reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Pescara. A consegnare l'assegno è stata la giornalista Rita Consorte che si è recata dall'associazione Agbe (Associazione Genitori Bambini Emopatici), accolta dal presidente Achille Di Paolo Emilio.

La serata si è svolta lo scorso 10 giugno in collaborazione con la Pescara Calcio, e ora l'associazione si occuperà di far reperire al reparto il sistema wifi acquistato con il ricavato che permetterà ai bambini

ricoverati di poter vedere, insieme ai loro genitori, le partite di calcio dei loro beniamini direttamente in streaming nel reparto. La Consorte ha dichiarato:

“Il calcio entra in Ospedale ci auguriamo con questo piccolo gesto di aver donato un sorriso ai piccoli pazienti!”