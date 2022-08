Dopo l'omicidio nel bar il prefetto convoca d'urgenza il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica

L'omicidio e il tentato omicidio in un bar all'incrocio tra via Ravasco e la strada parco a Pescara non poteva non scuotere tutta la città.

E la decisione presa dal prefetto appare inevitabile.

Giancarlo Di Vincenzo ha infatti deciso di convocare d'urgenza una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

L'incontro, al quale parteciperanno tutte i responsabili delle varie forze dell'ordine, oltre al sindaco Carlo Masci, è previsto alle ore 17:30. Sarà l'occasione per fare il punto su quanto accaduto ieri sera con l'agguato di un uomo armato di pistola che ha provocato il decesso dell'architetto Walter Albi e il gravissimo ferimento dell'ex calciatore Luca Cavallito. Quest'ultimo combatte tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione con una prognosi riservatissima. Il primo cittadino probabilmente ribadirà, come annunciato, la necessità di avere una maggiore presenza delle forze dell'ordine lungo le strade cittadine.