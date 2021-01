Nuovo direttore generale al Comune di Pescara, ecco chi è

Nuovo direttore generale al Comune di Pescara. Si tratta dell’ingegner Pierluigi Carugno, pescarese classe 1962. Il sindaco Carlo Masci, che lo ha scelto personalmente, lo ha presentato ufficialmente ieri a tutti i dirigenti. Nella sala consiliare si è tenuta una breve cerimonia per il passaggio delle consegne con il predecessore Tommaso Vespasiano.

«Questa esperienza – ha dichiarato Carugno – è per me di stimolo. Sono un uomo concreto che crede nella progettualità e negli obiettivi. So che qui c’è sia materiale umano di qualità, sia la voglia di fare, sia la consapevolezza di poter operare bene».

Il sindaco Masci ha poi aggiunto: «La squadra funziona bene, è motivata e sa di poter lavorare al meglio per gli interessi della città. Io ne sono giustamente orgoglioso. In questi mesi impegnativi ho potuto riscontrare la professionalità e la dedizione di tutti, in particolare in questa difficile fase pandemica che stiamo ancora attraversando. L’approvazione del bilancio in tempo utile, per il secondo anno di fila, è un’eloquente riprova che le cose non solo le facciamo, ma le facciamo pure per bene».