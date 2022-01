Nuovo casello dell'autostrada A14 a Cappelle sul Tavo, il presidente della Provincia: "Impegno totale per una soluzione rapida"

Il progetto per la nuova allocazione del casello autostradale della A14.

Questo il tema dell'incontro che si è tenuto nel municipio di Cappelle sul Tavo ieri, mercoledì 26 gennaio.

Il presidente della Provincia di Pescara, Ottavio De Martinis, che è anche sindaco di Montesilvano, ha incontrato il primo cittadino Lorenzo Ferri, affiancato dalla giunta comunale.

«È stata una visita molto proficua», scrive De Martinis, «in cui abbiamo discusso il progetto per la nuova allocazione del casello autostradale dell’A14, al confine dei territori di Cappelle sul Tavo e Montesilvano. Il progetto vanta l’avvenuta predisposizione di un preliminare e l’inserimento nel Pnrr. Ritengo che quest’opera sia d’importanza strategica per tutta l’area Vestina e, in particolare, per la Vallata del Tavo. Con la sua destinazione nel territorio di Cappelle sul Tavo, il casello diventerebbe una “porta d’ingresso” per questo importante territorio della nostra provincia, con enormi e positive ricadute in ambito economico, sociale, turistico».

Poi De Martinis aggiunge: «Il casello autostrale donerebbe, inoltre, un’opportunità per il sostegno infrastrutturale di tutta l’area Vestina, colmando il grave isolamento che la penalizza proprio per la scarsa, insufficienza e precaria viabilità, in considerazione del fatto che non è mai stata ammodernata nel secondo dopoguerra. Il casello dell’autostrada a Cappelle sul Tavo costituirebbe, infine, anche un importante alleggerimento del traffico, che congestiona attualmente la direttrice adriatica della statale 16. Ho ribadito al sindaco Ferri e ai componenti della giunta presenti nell’incontro, il mio impegno totale per una rapida soluzione sui tempi di realizzazione dell’ambizioso progetto».