Nuovi sacerdoti e vicari nelle parrocchie di Pescara da settembre, l'elenco di Monsignor Valentinetti

Monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo della diocesi Pescara-Penne, ha pubblicato l'elenco dei sacerdoti che nel mese di settembre "faranno l'ingresso" nelle parrocchie.

Valentinetti ha pubblicato l'elenco all'indomani del convegno diocesano e dopo la riflessione comunitaria su come la pastorale si “posiziona” nel tempo.

Questi i nomi dei nuovi parroci che raggiungeranno le parrocchie nel mese di settembre:

don Pierluigi Pistone nella parrocchia di Sant’Antonio in Montesilvano ;

nella parrocchia di Sant’Antonio in ; don Massimo Di Lullo a Torre de’ Passeri ;

a ; don Giuseppe Maione a Nocciano ;

a ; don Windel Pastoriza a Collecorvino ;

a ; don Norberto Maoko a Civitella Casanova e Villa Celiera ;

a e ; padre Antonio Giuseppe Giannetta nell’area pastorale di Catignano-Civitaquana-Brittoli-Vicoli.

«L’avvicendamento dei sacerdoti», spiega lo stesso arcivescovo, «è sempre un'occasione di crescita per le comunità diocesane e per i preti stessi. Risponde a una pianificazione pastorale attenta ai bisogni delle comunità parrocchiali e dei fedeli e fa i conti anche con l’età di alcuni di essi, con le scadenze delle nomine di nove anni, con le necessità personali dei sacerdoti, che per esempio, dopo anni di lavoro intenso richiedono un periodo di pausa o di studio».

Il piano pastorale è confermato anche dalla nomina di sacerdoti chiamati a seguire più parrocchie e dal sostegno, nelle stesse aree pastorali di diversi vicari parrocchiali. Per questo don Luca Di Domizio, già parroco di Farindola sarà parroco anche di Montebello di Bertona, don Adolfo Di Ninni già parroco di Conaprato, sarà parroco anche di Roccafinadamo. Don Aimé Kuidika, vicario parrocchiale dell’area pastorale di Montebello di Bertona; padre Norman C. Balboa e padre Orlando de Jesus Rojas Gonzalez, vicari parrocchiali dell’area pastorale di Catignano; Don Edyckson Enrique Gudino Briceno, vicario parrocchiale di San Pietro Apostolo in Pescara; don Vincent Jesu, sarà a disposizione per i servizi della diocesi; don Roberto Bertoia, vicario parrocchiale di Beata Vergine Maria Madre della Chiesa in Montesilvano; don Oscar Cesar Hermosilla Benitez, vicario parrocchiale della Visitazione della Beata Vergine Maria in Pescara.