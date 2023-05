Nuovi programmi per Studio 5, la storica emittente radiofonica si rinnova e "parla" pescarese

Radio Studio 5, cresciuta grazie all'impegno di Nino Pasquini, si rinnova affidando la direzione a uno staff ben consolidato, diretto da Giovanni D’Addario e capace di recepire i gusti e le tendenze del mondo giovanile, senza tralasciare le tradizionali rubriche di attualità e informazione che però assumono una connotazione più dinamica, tale da rendere ancor più piacevole e interessante l'ascolto di classifiche e notiziari. Approdano dunque alla storica emittente, oltre al nuovo direttore artistico, altre colonne portanti dell'etere che in passato hanno portato al successo la mitica Radio Ketchup, compagna di un'intera generazione adolescenziale.

A occuparsi del palinsesto musicale è stato chiamato il dj Paolo Sala con la consulenza musicale di Eleonora Alexandra Sala e del suo collega storico Franco Gigante, mentre allo studio di registrazione Mela Esse di Cesare Sampognaro viene affidato il compito di produrre jingle e spot pubblicitari. Tante le nuove voci, partendo dallo speaker Stefano D'Alberto che torna prepotentemente sulla scena radiofonica con la pillola quotidiana “DjK Top Five” introducendo la nuova strategia adottata dall'emittente di Atessa, sempre più proiettata verso il genere dance e intenzionata a promuovere tutti i principali eventi della movida nel centro Italia.

Tra le new entry spicca l'istrionico Riccardo Clinco con il suo slang tipicamente milanese: a lui il compito di classificare i brani italiani più gettonati su “DjK Made in Italy”, mentre con lo sguardo al futuro Andrea Mennilli propone la collaudata “Plotter - la classifica del 21° secolo”. Tra le novità introdotte dall'associazione Djk, nella quale collaborano i dj Roberto Rantucci, Romeo Tucci, Stefano Amicucci, Augusto Micozzi e Sergio Sprecacenere, c'è il programma “Promotion”, definito dagli autori “format plenipotenziario della tendenza”, condotto dalla singer Adnil aka Linda Giuliani. E poi ancora la “Casa del Funk” di Vincenzo De Camillis e il leggendario “Molo 36” a firma di Stefano Martire.

In questa ventata di freschezza e modernità, rimane intoccabile la regia di Vincenzo Scutti, colui che ha assistito tecnicamente personaggi della radiofonia locale e nazionale, quali Vincenzo Olivieri, Marco Papa e Max Laudadio, oltre ad aver supportato le leggendarie dirette dall'Aqualand del Vasto, spazi dedicati all'enogastronomia come “L'abruzzo a Tavola”, e alla programmazione odierna dell'incoming turistico abruzzese “Viaggi e Miraggi” di Enrico De Pietra.



L'esordio in dab dal Monte Conero di Ancona conferma “Studio 5” la radio ammiraglia della Pasquini Group che di recente con nuovi ripetitori ha esteso il suo segnale anche alle Marche. Studio 5 accoglierà progressivamente altri collaboratori da tutto il suo bacino d'utenza, ospiterà i migliori dj nel programma serale “Special Guest” e, tra le anticipazioni, il ritorno in etere del giornalista, dj e speaker Pino Morelli, Maria Rita Piersanti, Paolo De Carolis e Mimmo De Camillis oltre all'ingaggio del conduttore Bruno Barteloni alias “Guaranà” pronto a presentare il programma notturno “Etnica”. Infine a giugno partirà “Studio 5 Fans Club”, uno show settimanale con ospiti e argomenti d'attualità che vedrà il ritorno in etere di Daniela Montalbano insieme ai già citati Sampo, Clinco, D'Alberto e D'Addario.