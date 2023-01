Altri 770mila euro per le nuove scuole di Manoppello con il fondo opere indifferibili 2023

Arrivano altri 770mila euro del fondo opere indifferibili per l’edilizia scolastica al Comune di Manoppello.

Questi fondi vanno ad aggiungersi ai 7 milioni e 700mila euro già assegnati, per coprire l’aumento dei costi di approvvigionamento delle materie prime per l’edilizia e agevolare le procedure di affidamento delle opere pubbliche entro il 2023.

Il Comune di Manoppello figura nell’elenco degli enti locali destinatari della preassegnazione del fondo opere indifferibili 2023 pubblicato, alcuni giorni fa, dal ministero dell’Istruzione per l’accesso al fondo statale che assegna un contributo aggiuntivo nella misura del 10 per cento dell’importo già finanziato.

Sono tre i progetti di edilizia scolastica che dovranno essere realizzati a Manoppello e che permetteranno di potenziare l’offerta dei servizi all’istruzione. In particolare si tratta di due progetti approvati e finanziati con fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza che vedranno la realizzazione di un moderno polo scolastico a Ripacorbaria. Il complesso si svilupperà su un’area vasta che si affaccia su via Rocco d’Alessandro, pensato in edilizia bioedilizia, energeticamente autosufficiente, con orto botanico e aule didattiche moderne comprenderà un asilo nido e una nuova scuola dell’infanzia, finanziati rispettivamente con 800mila e 3milioni e 700mila euro di fondi. A questi fondi si aggiungeranno, quindi, rispettivamente 80mila e 370mila euro pari al 10% dell’importo finanziato.

Destinatario della stessa misura anche il progetto per la costruzione del nuovo polo scolastico “Guglielmo Marconi” che sorgerà nel centro storico di Manoppello in via Santa Vittoria, grazie a un finanziamento della Regione Abruzzo di 3 milioni di euro e 200mila euro, a cui si aggiungono 175mila euro del Comune di Manoppello. Proprio la procedura di affidamento per questo appalto aveva infatti subito uno stop a causa delle difficoltà di reperimento di materie prime e i conseguenti aumenti dei costi di approvvigionamento. Ora con la nuova misura di Stato si potrà contare su ulteriori 320mila euro. Sviluppato intorno ad una moderna agorà e organizzato su tre corpi differenti e comunicanti, che si estenderanno su due piani, per una superficie complessiva di oltre 1500 metri quadrati, il polo scolastico potrà contare su luminose ed accoglienti aule, spazi per attività libere e i servizi, ambienti a servizio del personale docente e non docente e uffici di segreteria e presidenza.

«Grazie a questi ulteriori aiuti», dice il sindaco di Manoppello, Giorgio De Luca, «potremo finalmente partire con le procedure di affidamento di queste tre importanti opere di edilizia scolastica che, una volta realizzate, potenzieranno l’offerta dei servizi all’istruzione».