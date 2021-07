Impennata di nuovi casi di Covid in Abruzzo: mai così tanti da metà maggio, Pescara la città più colpita

Impennata di nuovi contagi da Covid in Abruzzo nelle ultime 24 ore. Sono infatti 141 i test risultati positivi fra tamponi molecolari e antigenici rapidi. Il dato, come riporta l'Ansa, è il più alto dallo scorso 14 maggio, stesso periodo nel quale era stato registrato l'ultimo bollettino giornaliero con un incremento a tre cifre.

I nuovi casi interessano per quasi un terzo l'area metropolitana pescarese, e più della metà sono under 30. A fronte di questo aumento, però, il numero dei ricoveri è salito solo di due unità passando da 24 a 26 persone ricoverate per Coronavirus in Abruzzo nell'area non critica. Restano vuote invece le terapie intensive.

Analizzando invece l'incremento sul territorio, la località con il maggior numero di nuovi casi è Pescara (17), seguita da L'Aquila e Montesilvano (15). A livello provinciale l'incremento più consistente si registra nel Pescarese (+51), seguito dal Chietino (+32), dall'Aquilano (+27) e dal Teramano (+25). L'incidente settimanale dei contagi per 100 mila abitanti balza da 28 e 34, con la provincia di Pescara che passa da 24 a 47.