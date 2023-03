Realizzata una rotatoria tra via Cetteo Ciglia e via Salara Vecchia

Nuova rotatoria all'incrocio tra via Cetteo Ciglia e via Salara Vecchia a Pescara.

L'obiettivo è quello di regolare in modo più puntuale il traffico della zona visto che in quel punto si incontrano tre strade.

A farlo sapere è la consigliera comunale Maria Luigia Montopolino della Lega.

«Ho impiegato un po'», scrive la Montopolino, «ho iniziato con i sopralluoghi con i tecnici, poi con dei segni provvisori per fare capire ai cittadini come sarebbe stato regolato l'incrocio e da oggi è partita l'ordinanza per la rotatoria definitiva. È vero ho stressato tutti a partire da tecnici, funzionari e colleghi consiglieri che ringrazio ma da domani avremo un incrocio sicuro e non più pericoloso dove tutti tagliavano la strada e gli incidenti non sono stati pochi. I mezzi pesanti verranno dirottati sulla strada pendolo, larga, comoda e veloce per arrivare nel retro dei supermercati che sono situati in via Salaria Vecchia. Sono contenta di aver raggiunto questo grande risultato che permette a tutti di attraversare l'incrocio in sicurezza».