Consegnato un nuovo veicolo alla Croce Angolana per il trasporto di persone a ridotta mobilità

Un nuovo veicolo è stato consegnato alla Croce Amgolana questa mattina, giovedì 17 dicembre.

La nuova auto è stata consegnata in piazza IV novembre a Città Sant'Angelo e permetterà il trasporto di persone con mobilità ridotta.

Si tratta di un mezzo all’avanguardia e che rispetta tutte le normative europee.

L’amministrazione comunale, tramite il sindaco, Matteo Perazzetti e il vice sindaco, Lucia Travaglini, ringraziano le 24 aziende che hanno reso possibile l’acquisto del mezzo:

Farmacia “Franco D’Addario”;

Farco srl;

Farmacia Angolana;

Disinfestazioni srl;

Rimea sas;

Arca21;

Farmacia “D’Addario Iolando”;

Fakiro Eventi;

Givì Lulù;

Publiart;

Lift Level noleggi;

Royal Lube;

Spaa;

Lt Hair;

Veterinary Shop;

Style Parquet;

Cona market;

Mar del Plata srl

Carrozzeria Ranalli;

La Sfoglia d’Oro;

Ggm srl;

Agrinotturno;

Bosica antincendio e sicurezza;

Inerti Valfino.

Il Comune ha aderito al progetto Pmg (progetto mobilità garantita) di Pmg Italia spa che prevede la promozione di ogni forma di autonomia e di integrazione delle persone diversamente abili e svantaggiate, quali anziani, disabili e coloro che risultino sfavoriti in ragione di condizioni fisiche o psichiche, temporanee o permanenti. Per questo motivo, Pmg prevede la concessione di autoveicoli in comodato gratuito adeguatamente attrezzati per il trasporto di persone con limitate capacità motorie o comunque il cui utilizzo abbia una finalità sociale. Lo scopo è quello di stimolare l’attività sociale degli imprenditori locali, al fine di offrire un valido supporto ai servizi socio assistenziali territoriali e sensibilizzare la comunità nei confronti delle persone più vulnerabili con attività di aiuto reciproco.

Soddisfatta dell’iniziativa, il vice sindaco, Lucia Travaglini: «Grazie al cuore grande delle attività angolane che, pur in un momento di profonda crisi e incertezza, hanno risposto con uno slancio di solidarietà caloroso, alla iniziativa a favore delle persone più fragili e bisognose. Da oggi, un nuovo mezzo sarà a disposizione per la mobilità sociale con la preziosa collaborazione della Croce Angolana».