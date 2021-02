'Non siamo paura', il gesto del biologo per incoraggiare contro il Covid [FOTO]

All'insegna del 'Non siamo paura' ecco un bel gesto attuato da un biologo per fare coraggio a tutti nella difficile battaglia contro il Covid. Lui si chiama Nicola Simone ed è un amico dei 99 Cosse, che lo hanno simpaticamente ribattezzato "il tamponatore mascherato della stazione di Porta Nuova".

Scherzi a parte, il professionista lavora nel centro tamponi che si trova proprio nei pressi dello scalo ferroviario e ha deciso di fare suo uno dei motti della band pescarese, facendosi scrivere questa frase sul retro della tuta che indossa per effettuare i test in tutta sicurezza.

"Big love per il nostro biologo preferito. The one and only", hanno scritto i 99 Cosse sulla loro pagina Facebook pubblicando la fotografia che riportiamo in questo articolo.