Niente acqua a Civitaquana per lavori di manutenzione straordinaria

Interruzione dell'erogazione idrica a Civitaquana oggi, mercoledì 22 giugno.

Come informa l'Aca, l'acqua mancherà dalle ore 8 alle 17 (salvo imprevisti).

I rubinetti resteranno a secco per l'esecuzione di lavori di muntenzione straordinaria in corso Vittorio Emanuele II, via Roma, piazza Umberto I, contrada Vicenne, contrada Colle di Quinto.