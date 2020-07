Carenza idrica, niente acqua in 3 comuni del Pescarese

Niente acqua in 3 comuni della provincia di Pescara nei prossimi giorni a causa della carenza idrica.

Come fa sapere l'Aca, a causare questa problematica sono le alte temperature e gli elevati consumi di acqua potabile anche per usi impropri come per innaffiare piante e giardini.

Per questi motivi, come fa sapere l'azienda comprensoriale acquedottistica, è prevista la sospensione dell'erogazione idrica nei seguenti giorni:

dalle ore 24 di lunedì 27 alle ore 3 di martedì 28 luglio;

dalle ore 24 del 29 alle ore 3 del 30 luglio;

dalle ore 24 del 31 alle ore 3 dell'1 agosto.

Ecco dove i rubinetti resteranno a secco: