Lavori di manutenzione su una condotta, mancherà l'acqua a Cepagatti

Sospensione dell'erogazione idrica a Cepagatti mercoledì 21 dicembre.

A farlo sapere è l'Aca che comunica come l'acqua mancherà per l'esecuzione di lavori di manutenzione su una condotta.

I rubinetti dunque resteranno a secco dalle ore 8 alle 12:30 salvo imprevisti.

Queste le zone interessate: via Palermo, via Trieste, via Valignani, via Venezia, via Aurora e via Cagliari.