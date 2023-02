Quattro comuni del Pescarese senz'acqua per lavori programmati dell'Aca: i dettagli

A causa di alcuni lavori programmati da parte dell'Aca su diversi serbatoi, quattro comuni del Pescarese avranno lunedì 27 febbraio problemi relativi alla fornitura idrica, come comunicato dall'azienda che gestisce il servizio idrico. Si tratta di Cugnoli, Alanno, Catignano e Nocciano.

A Cugnoli a causa di lavori programmati sui serbatoi di Cugnoli capoluogo, Colle Torre e serbatoio Tinozzi, si potranno verificare cali di pressione e/o carenza idrica dalle ore 08:00 alle ore 17:00 (salvo condizioni climatiche avverse). Le zone interessate saranno; Piano Finocchio, Via Morciano, contrada Terra Bianca, contrada Pozzo, contrada Turoli, contrada Lecine Di Blasio, via Tratturo, contrada Colle Torre, Cugnoli paese-centro storico, contrada La Vota, contrada Santa Maria degli Angeli, via Santa Maria della Stella, contrada Fonte Canale, Contrada Pagliericcio ; via Sant'Anatolia, via Scarciabue, contrada Cesura, contrada Santa Maria del Ponte, contrada Vallarno, contrada Vignoli, contrada Vadalloni, contrada Le Case, contrada Colle Berdo, contrada Piano San Giovanni, contrada Piano Carpineto, frazione Arcitelli, contrada Colle delle Bucachi; contrada Cesura, contrada Castellano, contrada Fonte della Noce, contrada Fonte del Penco, contrada Rota Giannelli.

Ad Alanno sempre dalle 8 alle 17 interruzioni e cali di pressione per le zone di : Alanno paese, Colle Rotondo, Via Sant'Antonio, Via Circonterranea, via Ponte Fara, via Macerino, via Torretta; contrada Case, via Tratturello, via

Sant'Agata, via Case Canale.

A Catignano dalle 8 alle 17 interruzioni e cali di pressione in contrada Sterpara; contrada Plaie; contrada Varano; contrada Cappuccini; contrada Micarone. A Nocciano infine sarà interessato l'intero territorio comunale con interruzioni e cali di pressione dalle 8 alle 17.