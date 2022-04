A Torre de' Passeri l'inaugurazione dei murales e della rappresentazione teatrale ispirati alla storia del paese [FOTO]

È prevista oggi, sabato 9 aprile, l'inaugurazione dei 5 murales realizzati a Torre de’ Passeri nell’ambito del progetto “Le storie siamo noi”.

A idearlo è coordinarlo è stata l'associazione "Domenico Allegrino" Odv di Pescara come capofila grazie al bando “Progettazione Sociale” del centro servizi volontariato Abruzzo.

Alla cerimonia, in programma alle ore 10.30 (prima tappa in via della Carrozza), parteciperanno gli studenti che hanno realizzato i disegni a cui sono ispirate le pitture murali e che sono risultati vincitori del concorso bandito nell’ambito dello stesso progetto e rivolto alla scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo “A. Manzi”.

«Gli alunni delle classi prime e seconde hanno prodotto disegni ispirati ai racconti ascoltati a scuola di over 65 del paese», spiega la fondatrice dell’associazione Antonella Allegrino, «è stato davvero difficile scegliere cinque vincitori perché sono stati tutti bravi e creativi. Insieme all’amministrazione comunale abbiamo selezionato quattro lavori ispirati alle attività artigianali di un tempo e uno al terribile ricordo del sisma del 2009. I murales sono stati realizzati dagli studenti delle classi prime e seconde e dagli over 65 con l’aiuto dell’artista Alessandro Petraccia. Ringrazio i cittadini che hanno messo a disposizione le mura dei propri edifici accogliendo l’invito dell’amministrazione comunale».

Questo quanto dichiara il sindaco Giovanni Mancini: «Ringrazio per la collaborazione l’istituto comprensivo ‘A.Manzi’, in particolare gli studenti che hanno partecipato attivamente agli incontri che si sono tenuti nelle classi e alla realizzazione dei murales, e gli over 65 che hanno mostrato interesse a raccontare i loro ricordi ai giovani e a contribuire alla realizzazione della parte artistica e teatrale. L’amministrazione comunale ha sempre creduto in questo progetto insieme all’associazione Allegrino e ai partner e siamo molto contenti di aver centrato gli obiettivi: i murales, la rappresentazione teatrale e la pubblicazione che l’associazione Allegrino realizzerà a conclusione delle attività resteranno nella storia futura del paese». Sempre oggi, un sesto murale verrà donato alla cittadinanza dall’artista torrese Marcello Mariani, che si è ispirato al progetto per la creazione dell’opera. All’inaugurazione dei murales parteciperanno, oltre ad Antonella Allegrino e al sindaco Mancini, volontari dell’associazione, rappresentanti della giunta e del consiglio comunale, docenti, studenti e cittadini. Il percorso da seguire durante la manifestazione è il seguente: primo murale in via della Carrozza; secondo murale all’incrocio tra via Garibaldi e via Fara vecchia; terzo murale all’incrocio tra via Garibaldi e via Orientale; quarto murale in via Mazzini; quinto murale in via Roma e sesto murale in corso Garibaldi.

Nel pomeriggio, alle ore 16.30, in piazza della Memoria, è in programma “M’arvé ment!”, rappresentazione teatrale itinerante ispirata a memorie e ricordi degli over 65 che sarà interpretata da questi ultimi e dagli attori dell’Associazione “La carovana”. Seguirà “Le storie siamo noi”, video testimonianza degli studenti dell’Istituto comprensivo “A. Manzi” realizzata dopo aver ascoltato e rielaborato le testimonianze degli over 65. Regia di Federica Vicino.