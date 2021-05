Il regalo di compleanno dell'assessore? Un maxi murale per i bambini di Pediatria

Oggi Alfredo Cremonese compie gli anni e ha scelto di celebrarli in maniera inusuale. L'assessore al turismo e ai grandi eventi, infatti, stamane ha offerto un aperitivo in Comune a dirigenti, membri della giunta e consiglieri comunali, nonché a tutti i dipendenti del suo assessorato, e loro come regalo hanno donato al festeggiato una somma che andrà a finanziare la realizzazione di un maxi murale per i bambini del reparto di Pediatria. L'opera verrà realizzata dall'artista Marco Del Bufalo, che ha già incontrato Cremonese insieme alla consigliera comunale Zaira Zamparelli e al primario di Pediatria, Rita Greco. Il murale riporterà la dicitura "Donato da Alfredo Cremonese e tutto il consiglio comunale".

«In passato - spiega l'assessore a IlPescara.it - abbiamo raccolto 5.000 euro con le iniziative di Natale 2019, acquistando un macchinario per Neonatologia che consegneremo nei prossimi giorni in occasione della sua presentazione ufficiale. Non vanno poi dimenticati i 12.000 euro raccolti con un video di Natale che abbiamo realizzato per finanziare "Ospedali dipinti" a Neonatologia. Insieme alla consigliera Zaira Zamparelli abbiamo individuato gli obiettivi da perseguire. Questa amministrazione ha, come obiettivo prioritario, quello di fare le cose, e io sono convinto che chi può deve fare, perché anche una piccola cosa può contribuire a risolvere un grande problema».