Già centinaia di multe (anche 5 per alcune persone) con l'autovelox in via di Sotto, prosegue la raccolta firme

Come era preventivabile sono già centinaia, se non migliaia, le multe comminate dall'entrata in funzione dell'autovelox installato in via di Sotto a Pescara Colli.

Alcuni residenti della zona si sono visti arrivare a casa anche 5 verbali, spesso per il limite superato di pochi chilometri. Una giovane ha ricevuto infatti 5 verbali insieme per un totale di 312 euro se pagati entro 5 giorni.

Se da un lato monta la rabbia per un autovelox che pare punire anche se si transita a un paio di chilometri sopra il limite dei 30, dall'altro prosegue la petizione lanciata da Giampiero Di Biase, presidente dei Giovani Imprenditori di Confcommercio per chiedere che il limite venga portato a 50 km/h.

Sono state raccolte già più di 200 firme tra residenti e operatori commerciali della zona. Questi ultimi lamentano il fatto che la via si sia svuotata visto che in tanti preferiscono percorrere le altre strade adiacenti per non correre il rischio di beccarsi una multa.

Del caso si sta occupando anche il consigliere regionale del Pd, Antonio Blasioli.

Dati ufficiali su quante sanzioni siano state elevate non sono stati forniti dall'amministrazione comunale.