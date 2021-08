Grande successo per il motoraduno a scopo benefico "Metti in moto il dono” organizzato dalla Fidas [FOTO]

La manifestazione si è svolta in piazza della Repubblica a Pescara domenica 29 agosto in collaborazione con il Motoclub Pescara

Grande successo di presenze per il motoraduno "Metti in moto il dono”, organizzata da Fidas Pescara in piazza della Repubblica, in collaborazione con il Motoclub di Pescara. L'iniziativa si è tenuta domenica 29 agosto con motoveicoli storici e d'epoca che hanno occupato la piazza e il centro, nell'ambito del tour nazionale Fidas per sensibilizzare i cittadini al tema delle donazioni di sangue.

Tutti i partecipanti hanno indossato le pettorine Fidas, portando in sella il messaggio di altruismo e solidarietà che da sempre contraddistingue l’associazione pescarese Decine di Vespa, Ducati, Moto Guzzi, Triumph, veri e propri gioielli d’epoca, ma anche le biciclette del gruppo ciclistico Fidas, hanno reso la giornata indimenticabile per chiunque vi abbia preso parte, bambini compresi.

Anna Di Carlo, presidente di Fidas Abruzzo e Fidas Pescara ha commentato:

“La riuscita di questa manifestazione ci rende orgogliosi del lavoro che da decenni portiamo avanti a sostegno della donazione di sangue, la passione per le due ruote e l’impegno nel donare si sono incontrati per ricordare a tutti che la donazione di sangue è un gesto di profonda civiltà e altruismo che sempre più persone dovrebbero compiere per continuare a salvare vite. Prenotate il vostro appuntamento in Fidas, vi aspettiamo”

Durante l'estate calano le donazioni di sangue e plasma. Il calendario del tour nazionale prevede altre tappe sparse per il Paese, dal Piemonte alla Sicilia fino al 19 settembre.