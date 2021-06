A Moscufo una messa per celebrare i 50 anni di sacerdozio di Don Fulvio

A Moscufo si terrà oggi, sabato 26 giugno, una messa per celebrare i 50 anni di sacerdozio di don Fulvio Di Fulvio, parroco di San Cristoforo e responsabile della Comunità Emanuele. Come riporta Spoltore Notizie, la liturgia, alle 18.30 nel piazzale delle scuole, sarà presieduta dall’arcivescovo di Pescara-Penne, monsignor Tommaso Valentinetti.

Una vocazione, quella del sacerdote 77enne, scoperta in tenera età: «A 10 anni entrai nell’Istituto dei Padri comboniani – racconta don Fulvio, intervistato da Massimiliano Spiriticchio per Radio Speranza – Sarei dovuto diventare un missionario, ma non è avvenuto per motivi di salute e nel 1976 ho fatto il mio ingresso nell’allora diocesi di Penne-Pescara, con il vescovo, monsignor Antonio Iannucci, che mi accolse e mi conferì dapprima l’incarico di cappellano dell’ospedale di Pescara. Successivamente mi volle vice parroco della chiesa del Sacro Cuore con don Giorgio Campili. Quindi mi affidò il compito di predicare nelle comunità laddove il vescovo si recava a tenere le visite pastorali».

Infine, nel 1979, l’arrivo nella comunità di Moscufo dove, oltre a diventarne il parroco, aprì la Comunità Emanuele, nata da una precedente esperienza condotta a Verona. Originario di Serramonacesca, don Fulvio è un autentico punto di riferimento per i fedeli a Moscufo.