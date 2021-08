Fissati i funerali dell'uomo morto durante un giro in bici

Aveva 66 anni e lavorava come rappresentante Piero Palombo, deceduto due giorni fa dopo essersi sentito male mentre si trovava a Rosciano

Si terranno domani, 1° settembre, alle ore 10 i funerali di Piero Palombo, il 66enne morto due giorni fa dopo aver avuto un malore mentre stava facendo un giro in bici sulla strada provinciale 84, a Rosciano. Lo riporta Chieti Today. L'uomo, originario di Serramonacesca ma stabilitosi a Chieti Scalo da anni, lavorava come rappresentante: domenica era in sella alla sua due ruote quando si è sentito male.

Gli amici che erano con lui hanno immediatamente dato l'allarme e Palombo è stato portato all'ospedale civile 'Santo Spirito' di Pescara, dove purtroppo le cure dei sanitari non sono bastate a salvargli la vita. L'ultimo saluto è in programma nella chiesa dei Santi XII Apostoli, poco distante dalla casa in cui il signor Piero viveva con la famiglia. Lascia la moglie Lia, le figlie Alessia e Cristina, i generi Piero e Alessandro, i nipoti Filippo e Francesco, il fratello Fausto.