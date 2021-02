Spoltore in lutto per la morte del Cavaliere Giuseppe Ranghelli, noto e stimato sarto

Il professionista, nominato ‘Cavaliere del Lavoro’ per le sue grandi qualità espresse nel mondo della sartoria, si è spento ieri (20 febbraio) all’ospedale civile 'Spirito Santo' di Pescara, dove da giorni era ricoverato. Aveva 85 anni

Tutta Spoltore è in lutto per la morte di Giuseppe Ranghelli, noto e stimato sarto. Il professionista, nominato ‘Cavaliere del Lavoro’ per le sue grandi qualità espresse nel mondo della sartoria, si è spento ieri (20 febbraio) all’ospedale civile 'Spirito Santo' di Pescara, dove da giorni era ricoverato. Aveva 85 anni.

Lo fa sapere Spoltore Notizie, spiegando che le passeggiate quotidiane di Ranghelli per il paese "sono sempre state piene di socialità. Nella sua distinta lucidità amava stare in mezzo ai giovani e parlare alle nuove generazioni delle fatiche del dopoguerra che lui stesso ha vissuto", ma anche "raccontare i tanti aneddoti sui personaggi e sui luoghi della nostra comunità del passato".

I funerali si terranno nel pomeriggio di oggi, 21 febbraio, dalle ore 15,30 nella chiesa di San Panfilo a Spoltore.