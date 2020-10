Un altro lutto a Pescara, è morto lo storico commerciante Marco Tomassetti

Un altro lutto a Pescara, è morto il commerciante Marco Tomassetti. Da cinquant’anni con il suo banco vendeva la frutta nei vari mercati rionali della nostra città. L'esercente, molto conosciuto, ha fatto sicuramente la storia di Pescara.

Dunque, dopo la scomparsa di Franco Crisante de 'La Terrazza Verde', arriva un'altra prematura perdita. Il capogruppo comunale dell’Udc, Massimiliano Pignoli, ricorda così la figura di Tomassetti:

“Da mezzo secolo, sin da ragazzino, vendeva la frutta nei mercati cittadini ma era conosciuto anche per essere stato un volto notissimo di uno dei club organizzati che hanno fatto la storia del tifo biancazzurro. E allora da consigliere comunale, ma anche da pescarese, non posso non mandare un pensiero alla famiglia per la scomparsa di Marco”.