Il Sindacato dei Giornalisti Abruzzesi esprime il cordoglio per la scomparsa di Elio Lamparelli

Anche il Sindacato dei Giornalisti Abruzzesi esprime il suo più profondo cordoglio per la scomparsa del collega Elio Lamparelli.

Lamparelli è venuto a mancare ieri, mercoledì 2 dicembre, all'età di 85 anni.

«Persona di sincera umanità, uno dei pionieri nella nascita delle televisioni private in Abruzzo e tra i primi a confrontarsi con la sfida dell'informazione online», si legge in una nota del sindacato, «direttore di Rete8, ha lavorato anche a Telemare e in altre reti locali, è stato inoltre collaboratore delle pagine regionali del Messaggero. Alla moglie, e ai figli e ai nipoti le condoglianze più sentite del Sindacato dei Giornalisti».