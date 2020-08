Addio alla professoressa Luciana Paolantonio, insegnò all'istituto Manthonè [FOTO]

Era in pensione da 25 anni. Lascia il marito Guido Angelone, insegnante come lei nonché commercialista, e le figlie Rossella e Luisa. Mancherà ai tanti studenti che, durante la sua carriera scolastica, ha formato con passione e competenza, ma anche ai suoi ex colleghi docenti