Incivili in azione anche a Ferragosto: monopattino gettato in una fontana [FOTO]

Anche a Ferragosto non si fermano gli atti d'inciviltà a Pescara. Un monopattino a noleggio, infatti, è stato gettato ed abbandonato all'interno di una fontana nella zona dei Colli, vicino alla basilica dei sette dolori. La foto è stata postata sul profilo Facebook del consigliere comunale di Pescara Futura Andreelli, che ha commentato:

Un soggetto che fa un gesto simile... cosa deve dimostrare? La sua inciviltà, il suo disprezzo, il suo stato d'animo o cos'altro? Dopo di questo si sentirà più forte, più realizzato? Se non ha gradito il servizio di monopattini in sharing, poteva semplicemente restare "indifferente"... Non manifestiamo in questo modo il nostro disappunto!!

La foto ha fatto il giro del web con centinaia di condivisioni e commenti di cittadini ed amministratori che condannano il gesto, mentre in molti hanno segnalato che da giorni la questione dei monopattini sta creando anche disagi in città, non solo per la viabilità spesso complicata ma anche per l'abitudine di molti di lasciarli in mezzo ai marciapiedi o in posti insoliti creando problemi per chi percorre le strade magari su una sedia a rotelle o con un passeggino.