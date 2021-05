Miriam Ricordi torna con un nuovo singolo: “Mi esplode la testa”

Miriam Ricordi si riaffaccia sulla scena discografica con un nuovo singolo: “Mi esplode la testa”. Il brano, arrangiato con la supervisione artistica di Andrea Rodini, è stato registrato interamente in presa diretta, nelle Cantine di Badia (Poggibonsi). “Mi esplode la testa” esce oggi, mercoledì 26 maggio, e racconta senza filtri di un amplesso "di quelli che tutti vorremmo e dovremmo vivere almeno una volta nella vita":

“Torno, dopo 3 anni, con un amplesso - racconta Miriam Ricordi - Uno di quelli che ti fa dimenticare chi sei, da dove vieni e qualsiasi altra cosa fuori dal perimetro della superficie sulla quale si sta consumando… Un amplesso in cui perdersi per ritrovarsi, di quelli che ti fa urlare “Ti amo” anche se ci si conosce da appena poco più di due orgasmi. Sicuramente una delle cose per cui vale la pena vivere e la cosa che più mi ricorda il palco”.