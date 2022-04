Minori ucraini, la garante dell'Infanzia: l'Abruzzo esempio di accoglienza e protezione

Tante le famiglie abruzzesi che hanno manifestato la volontà di accogliere altrettante famiglie ucraine con minori che sono fuggite dalla guerra. Non solo: 66 sono stati quelli che hanno disponibilità come mediatori culturali. La garante dell'Infanzia e l'adolescenza della Regione Maria Concetta Falivene è “orgogliosa” di quella che definisce una vera e propria “cordata umanitaria” nata sul territorio soprattutto per dare assistenza ai più piccoli ed è anche soddisfatta del lavoro che il suo ufficio, la Regione e il consiglio regionale stanno portando avanti da quando è iniziato il conflitto. Proprio sulla questione accoglienza, infatti, sottolinea come l'avviso cui in tanti hanno risposto, è stato strutturato in modo tale non solo da dare supporto, ma anche di proteggere soprattutto donne e minori dal rischio di finire in giei pericolosi come la tratta o la prostizione. Attività portata avanti insieme a tutti gli organi preposti attraverso la contezza sia di chi fossero i profughi arrivati, sia chi ha espresso la volontà di accoglierli.

Nessun affido però, tiene a precisare, perché i bambini e i ragazzi che non hanno ancora 18 anni nella gran parte dei casi arriva accompagnato e soprattutto quella che si sta attuando è una accoglienza temporanea in vista, si spera presto, di un ritorno in quella casa lasciata senza fretta portandosi dietro un bagaglio di terrore. Quando però il conflitto finirà non è dato saperlo e comunque si dovrà ricostruire. Difficile non immaginare che a settembre i minori ucraini saranno tra i banchi delle scuole abruzzesi e alla Falivene chiediamo se e come ci si sta organizzando. “In ambito scolastico – spiega – interfacciandomi anche con il Miur non vi sono difficoltà. E' stato portato avanti un intervento fattivo grazie ai mediatori culturali e tanti hanno risposto al nostro avviso. Prima c'è stata la profilassi sanitaria: insomma la situazione è sotto controllo”.