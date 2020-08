Meteo, in arrivo temporali e possibili grandinate: le previsioni per l'Abruzzo ed il Pescarese

Caldo ed afa con le ore contate in Abruzzo dove nelle prossime ore arriveranno masse d'aria umida e fresca che già al nord Italia hanno portato a temporali e rovesci di forte intensità. A partire dal pomeriggio, come indicano le previsioni di Abruzzometeo.org, infatti, si assisterà ad un peggioramento che interesserà inizialmente le zone interne e montuose dell'Aquilano, con rovesci e temporali anche di forte intensità e locali grandinate in estensione nel Teramano e localmente nel Pescarese e Chietino.

Migliora in serata anche se durante la notte e nelle prime ore della giornata di domani 25 agosto potranno esserci ancora rovesci nelle zone interne in estensione verso il settore orientale e costiero. Temperature in calo a partire dalla serata, venti deboli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

.