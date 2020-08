Meteo, ancora sole in Abruzzo e nel Pescarese ma peggiora nel fine settimana: le previsioni

Ancora sole e temperature estive in Abruzzo e nel Pescarese, anche se nel fine settimana la situazione è destinata a cambiare. Abruzzometeo.org di Giovanni De Palma, infatti, indica per la giornata di oggi mercoledì 26 agosto condizioni di stabilità che favoriranno ancora giornate di sole con temperature in lieve aumento anche se non si raggiungeranno i livelli di caldo ed afa delle scorse settimane.

Almeno fino a sabato 29 agosto, infatti, la situazione è destinata a rimanere praticamente immutata sul nostro territorio, mentre a partire da sabato arriveranno le prime nuvole per l'intensa perturbazione atlantica che interesserà l'Italia. Inizialmente arriverà il vento garbino che porterà ad un temporaneo e sensibile aumento delle temperature, seguito fra domenica e lunedì da un marcao peggioramento con forti rovesci.

Temperature stazionarie o in lieve aumento per la giornata odierna.