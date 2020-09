Meteo, temporaneo miglioramento in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Cielo sereno o poco nuvoloso a Pescara e su gran parte dell'Abruzzo per la giornata di oggi giovedì 24 settembre. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano il ritorno di condizioni di relativa stabilità con addensamenti cumuliformi solo nelle zone interne, dove non si escludono possibili isolati rovesci.

In città la temperatura massima prevista è di 27 gradi, quella minima di 18,5 gradi. I venti saranno deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Mare poco mosso. La tendenza per i prossimi giorni, però, vede un nuovo peggioramento, che sarà anticipato nel tardo pomeriggio e nella serata odierna dall'arrivo del vento Garbino, che porterà ad un rialzo sensibile delle temperature a partire dalle zone interne ed occidentali della regione in estensione anche alla fascia adriatica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel fine settimana, però, è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione che porterà sull'Abruzzo maltempo e soprattutto temperature in sensibile diminuzione, anche sotto le medie stagionali.