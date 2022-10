Una messa nella base aeromobili della guardia costiera in ricordo dell'elicottero "Koala 7"

Una santa messa in ricordo dell'elicottero "Koala 7" è stata celebrata nella chiesetta San Francesco della base aeromobili della guardia costiera di Pescara.

Il rito religioso è stato celebrato per ricordare, a distanza di 21 anni, dall’incidente, in ricordo dell’equipaggio dell’elicottero ‘Koala 7’ tragicamente scomparso la sera del 17 ottobre 2001.

A bordo dell’elicottero della sezione volo elicotteri di Sarzana, in quell’occasione impiegato in una esercitazione di "ricerca e soccorso" sui monti dell’Uccellina (nel territorio della provincia di Grosseto), persero la vita il capitano di corvetta, pilota Marco Parmeggiani, il capo 2^ classe, pilota Pasquale Esposito, il capo di 2^ classe operatore di volo, Michelangelo D’Onofrio e il sottocapo di 2^ classe specialista aeronautico, Massimo Pirrotta.

Durante la celebrazione, officiata da don Umberto Fantoni, è stato ricordato anche il tenente di vascello pilota, Roberto Aringhieri, medaglia d’oro “alla memoria” al valor di Marina, scomparso nell’adempimento del proprio dovere il 28 ottobre 1995, nel corso di una missione connessa all’operazione di embargo nei confronti della ex-Jugoslavia e il giovane sottocapo operatore di volo, Agnese Del Prete, prematuramente scomparso lo scorso 23 aprile. Alla santa messa ha partecipato il direttore marittimo di Pescara, capitano di vascello, Marcello Notaro, il comandante della base, capitano di vascello, Roberto D’Arrigo e i familiari del sottocapo operatore di volo, Agnese Del Prete.