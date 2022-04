Una messa in ricordo di Agnese, operatrice di volo della guardia costiera scomparsa prematuramente

Ieri, 28 aprile, nella sede della Base Aeromobili della guardia costiera di Pescara è stata celebrata una messa in ricordo del sottocapo di 1^ classe Agnese Del Prete, giovane operatrice di volo impiegata sugli elicotteri Aw 139 Cp che è prematuramente scomparsa lo scorso 23 aprile.

Durante la funzione religiosa, celebrata nella Cappella “San Francesco” da Don Umberto Fantoni, alla quale hanno partecipato i familiari e i colleghi della sfortunata professionista, è stata ricordata la sua figura, che la guardia costiera descrive in una nota come "persona solare e sempre disponibile, amante del proprio lavoro. Agnese faceva parte della grande famiglia della guardia costiera fin dal 2006 e, nel 2019, aveva intrapreso il percorso formativo per far parte degli equipaggi di volo della guardia costiera, giungendo a Pescara nel 2020".