Il pescarese Maddestra è il nuovo direttore della Neurologia dell'ospedale di Lanciano

È il pescarese Maurizio Maddestra il nuovo direttore del reparto di Neurologia dell'ospedale di Lanciano.

Maddestra, che ha guidato l’unità operativa negli ultimi anni, è stato nominato direttore a seguito di un avviso pubblico bandito dalla Asl Lanciano Vasto Chieti, come riferisce ChietiToday.

L’incarico avrà una durata di 5 anni.

Maddestra ha 57 anni ed è nato a Pescara: Si è laureato e specializzato in Neurologia all'università di Chieti. Dopo aver svolto per tre anni l’attività di ufficiale medico in Marina, ha lavorato nella Neurologia di Terni. Dall'aprile 2001 è in servizio alla Neurologia di Lanciano di cui dal 2015 è responsabile con l’incarico di facente funzione. Neurologo clinico a tutto tondo, ha coltivato particolare interesse per la sclerosi multipla, il cui centro di Lanciano, di cui Maddestra è responsabile dal 2009, è annoverato fra i tre centri di secondo livello riconosciuti dalla Regione Abruzzo. Attivo anche nel sociale, tramite il “Progetto Etiopia onlus Lanciano” partecipa a missioni umanitarie a carattere sanitario.