Maurizio Acerbo è guarito dal Covid, l'annuncio su Facebook: "Mettetevi la mascherina"

Il segretario nazionale di Rifondazione Comunista, ex consigliere regionale e comunale di Pescara Maurizio Acerbo ha fatto sapere che il primo tampone di controllo effettuato venerdì ha dato esito negativo, e dunque è guarito dal Covid che lo aveva colpito 24 giorni fa costringendolo ad un ricovero in ospedale.

Acerbo ha pubblicato su Facebook la notizia, specificando che tornerà al reparto covid in day hospital domani e sarà effettuato il secondo tampone che, in caso di confermata negatività, lo classificherà ufficialmente come guarito dal Coronavirus.

Più in là dovrò fare una nuova tac per verificare stato del polmone e anche una visita pneumologica. Sono passati 24 giorni (credo) da quando mi sono sentito male e un'ambulanza mi ha portato in ospedale. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il segretario ha ringraziato tutti coloro che gli hanno mostrato affetto, solidarietà e compagnia ed ha chiesto a tutti di indossare la mascherina.