Il sindaco Masci sulla morte di Giovanni Di Girolamo: "Da oggi in poi lo sport abruzzese sarà più triste"

Anche il sindaco Masci si unisce al dolore e cordoglio per la morte di Giovanni Di Girolamo, l'imprenditore scomparso a causa del Covid e noto per aver fondato il marchio di abbigliamento sportivo "Giosport". Masci, che era amico dell'imprenditore già presidente di diverse società sportive, ricorda di averlo incontrato a Natale quando lo è andato a trovare nella sua azienda, scherzando e facendosi le foto:

In ogni manifestazione sportiva tu c'eri sempre, con i tuoi bellissimi completi, le tue tute "a la page", il tuo marchio, tu eri lo sport, con la tua umanità, la tua sensibilità. Da oggi in poi lo sport abruzzese sarà più triste, avendo perso chi lo vestiva con eleganza, passione e amore. Condoglianze ai familiari. Ciao Giòsport, ciao amico mio, adesso gli angeli faranno a gara per indossare le tue tute!