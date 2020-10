Mauro Febbo non è più assessore regionale, rimosso da Marsilio che assume le sue deleghe

Mauro Febbo non è più assessore regionale.

Il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, ha infatti firmato questa mattina, mercoledì 21 ottobre, il decreto con il quale l'ha rimosso dall'incarico.

Lo stesso Marsilio, assume temporaneamente le deleghe attribuite a Febbo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Marsilio ringrazia Febbo per l'ottimo lavoro svolto e la collaborazione dimostrata in ogni momento, certo che saprà assicurare il suo contributo all'azione di governo dai banchi della maggioranza in consiglio regionale. Domani pomeriggio alle 15 il presidente incontrerà i coordinatori regionali di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia per condividere con loro il nuovo assetto della giunta e l'azione della maggioranza, chiamata ad affrontare la gravissima crisi sanitaria ed economica in corso.