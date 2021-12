Marsilio a La7 sulla gestione della pandemia: "Lo screening nelle scuole è una priorità" [VIDEO]

Il presidente della Regione Marco Marsilio è intervenuto questa mattina durante la trasmissione di La7 "Ominbus" intervenendo su diversi argomenti, fra cui i vaccini, lo screening nelle scuole e l'elezione del presidente della Repubblica. Marsilio ha evidenziato che è prioritario mettere in sicurezza la popolazione scolastica con il ritorno in aula dopo le vacanze estive, chiedendo un maggiore supporto allo Stato ed alla struttura commissariale:

"Abbiamo chiesto un maggiore coinvolgimento della struttura commissariale, come fatto durante il primo giro di vaccinazioni quando abbiamo avuto il supporto di Esercito, carabinieri e sanità militare soprattutto per raggiungere i piccoli paesi e fare la vaccinazione porta a porta. La presenza dell'esercito e un maggiore sforzo dello Stato verso le Regioni è auspicabile". Il governatore è tornato anche sulla questione dei possibili indennizzi alle persone che riscontrano effetti collaterali dovuti alla vaccinazione, sostenendo che in questo modo si potrebbe spingere anche gli scettici verso l'inoculazione

"È inaccettabile sotto il principio della leale collaborazione, che lo Stato lasci il peso dello sforzo riguardante le sanitarie sostenute per l'emergenza Covid, sulle spalle delle Regioni. Abbiamo accumulato milioni di deficit sanitario che lo Stato non sta pagando. Nel bilancio che si sta approvando questi soldi non ci sono e le Regioni rischiano di chiudere in deficit i bilanci delle Asl".

In merito all'elezione del presidente della Repubblica, Marsilio parla di una candidatura legittima da parte di Berlusconi quanto di Prodi, anche se a suo dire sarebbe auspicabile arrivare ad un nome non divisivo che possa unificare tutte le forze politiche, da destra a sinistra, con una larghissima maggioranza che garantirebbe fra l'altro anche stabilità al sistema politico. In merito ad un possibile "Mattarella bis" il governatore si è detto contrario in quanto si tratterebbe comunque di rinviare una decisione ed un'elezione che comunque coinvolge i rappresentanti del popolo.

L'intervento di Marsilio dal minuto 51: