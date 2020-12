Mario Ferri "il Falco" attacca Cruciani in diretta [VIDEO]

Mario Ferri, detto "Il Falco" non perde il vizio e stavolta invade il campo in maniera diversa, entrando a gamba tesa durante una diretta radiofonica condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo.

L'esuberante pescarese non ha resistito alla tentazione di replicare alle dichiarazioni dello speaker di Radio 24 e, nel corso della trasmissione "La Zanzara" è intervenuto in collegamento telefonico nascondendo all'inizio la sua vera identica e qualificandosi come "Diego da Napoli".

La puntata si è incentrata sulla figura di Maradona del quale ha parlato Cruciani. Dichiarazioni che hanno indotto il "Falco" a presentarsi e non le ha mandate certo a dire. Un battibecco fatto di scambi di insulti e accuse pesantissime. Il conduttore, come nel suo stile, l'ha messa sul piano della provocazione ma il Falco non è stato a guardare.