Il pescarese Marco Gabini è il nuovo segretario generale della Società Italiana di Reumatologia

Il medico pescarese Marco Gabini (nella foto) è il nuovo segretario generale della Società Italiana di Reumatologia (Sir).

Gabini, direttore della Uoc (unità operativa complessa) di Reumatologia dell'ospedale civile di Pescara, dopo essere stato eletto tra i consiglieri nazionali è stato proclamato, con voto unanime, segretario.

La nomina è avvenuta nel corso del 57esimo congresso nazionale della società scientifica.

Gabini diventa quindi componente dell’ufficio di direzione della Società Italiana di Reumatologia e manterrà l’incarico per i prossimi 2 anni. «Oltreché un successo per il professionista», si legge in una nota, «questo ruolo costituisce un vanto per la Asl di Pescara e per il suo direttore generale Vincenzo Ciamponi che, proprio nello scorso mese, ha pubblicato un bando di concorso a tempo indeterminato per la selezione di altri dirigenti medici di Reumatologia da affidare alla Uoc, per costruire la “Rete Reumatologica”, strumento organizzativo indispensabile per implementare l’assistenza al paziente. Con la “Rete Reumatologica” si tende a sviluppare il concetto di medicina di prossimità che sempre di più sta prendendo piede nel riassetto del sistema sanitario nazionale».

Gabini ha già strutturato, con il contributo del servizio sistemi informatici e telecomunicazioni della Asl di Pescara, il sistema operativo di gestione informatica delle prestazioni, che consente al paziente in carico assistenziale di semplificare tutte le procedure burocratiche delle prestazioni. Ciò consente di avvalersi della telemedicina per seguire da remoto alcune tipologie di pazienti, con un sistema operativo già sviluppato da SIR e avviato in altri 40 centri in Italia.